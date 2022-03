Calciomercato Milan – Su Lacazette si fiondano due big di Serie A

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l'ingresso a giugno di un attaccante in scadenza. Fra i nomi anche quello di Alexander Lacazette

Il calciomercato del Milan prenderà forma a giugno, ma intanto uno dei nomi più interessanti accostato al club meneghino è quello di Alexandre Lacazette , in scadenza con l' Arsenal il prossimo giugno.

Sul forte attaccante trentenne, però, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche la Juventus, che vorrebbe cogliere l'occasione a zero. Più distante la Roma, che rimane comunque in corsa per il giocatore, da sempre pupillo di José Mourinho.