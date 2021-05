Calciomercato Milan – Su Ilicic anche la Lazio: ecco la sua preferenza

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic nel mirino dei rossoneri per l'estate. Sull'atalantino ci sono anche i biancocelesti

Daniele Triolo

Il Milan, nella sessione estiva di calciomercato, potrebbe puntare su Josip Ilicic. Il fantasista sloveno, classe 1988, è ai margini del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. L'amore con la 'Dea' sembra essere svanito e, pertanto, l'ex Fiorentina e Palermo in Serie A figura nella lista dei partenti.

Nei mesi scorsi il Milan è stato il primo club a sondare la disponibilità di Ilicic per il calciomercato estivo 2021. Un po' per l'imminente addio a Hakan Calhanoglu, che non dovrebbe rinnovare il contratto. Un po' per la volontà, del club rossonero, di aggiungere sulla linea della trequarti un calciatore diverso rispetto a quelli già in organico.

Ilicic, che già vive a Milano, dove le figlie Victoria e Sofia si trovano a meraviglia, gradirebbe molto la destinazione rossonera. Dopo i primi contatti, però, la pista Milan si è un po' raffreddata. Stefano Pioli spera di riuscire a trattenere Calhanoglu, giudicato fondamentale nel suo modulo.

Il Diavolo, poi, non vorrebbe mettere soldi per il cartellino di Ilicic, il cui contratto con l'Atalanta scadrà il 30 giugno 2022. I nerazzurri, al contrario, vorrebbero ripetere, con lo sloveno, l'operazione della cessione di Papu Gómez al Siviglia, avvenuta per 7,5 milioni di euro.

Non ci sarebbero problemi, da parte del Milan, ad offrire ad Ilicic un ingaggio superiore ai 2,5 milioni di euro netti a stagione (a Bergamo ne prende 2,1). La 'rosea', ad ogni modo, ha riferito anche dell'interesse della Lazio sul giocatore: nelle idee dei biancocelesti, andrebbe a prendere il posto, in rosa, di Andreas Pereira, che non sarà riscattato dal Manchester United.

Ilicic rappresenterebbe, nella Lazio, la terza eccezione salariale al limite di 2,5 milioni di euro netti l'anno di stipendio dopo Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore, qualora sfumasse l'ipotesi Milan, a quel punto non chiuderebbe le porte ad un trasferimento nella Capitale.