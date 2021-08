Calciomercato Milan – Su Dalot c’è l’interesse del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund piomba su Diogo Dalot, obiettivo di calciomercato del Milan: il portoghese andrà in Germania?

Il Milan ha monitorato a lungo Diogo Dalot in questa sessione estiva di calciomercato . Il classe '99 ha già vestito la maglia del Diavolo durante la scorsa stagione e un suo ritorno sarebbe stato gradito dalla dirigenza, ma alla fine è arrivato Alessandro Florenzi .

Secondo quanto riferito da SkySport UK, il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su Dalot. Il club tedesco è alla ricerca di un terzino destro per migliorare il reparto e il portoghese intriga parecchio. Molto dipenderà dalle richieste del Manchester United in questi ultimi giorni di mercato, che nei confronti del Milan non erano affatto basse. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Faivre nome sempre più caldo