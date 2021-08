Calciomercato Milan, su Adli del Tolosa piomba il Bayern Monaco: il punto

Amine Adli non resterà a Tolosa. Il talentuoso francese, seguito anche dal Milan, potrebbe finire al Bayern Monaco: l'offerta dei bavaresi

Amine Adli non resterà a Tolosa . Il talentuoso calciatore francese, seguito anche dal Milan , potrebbe finire al Bayern Monaco . I bavaresi sono alla ricerca di un esterno offensivo giovane e hanno già presentato una prima proposta al Tolosa: 6 milioni di euro . Come riportato da 'RMC Sport', Adli piace molto a Julian Nagelsmann.

Il Milan, dopo aver a sua volta avanzato delle offerte nelle scorse settimane, ha poi virato su altri obiettivi. La richiesta di 10 milioni di euro, infatti, è stata ritenuta esagerata per un calciatore in scadenza di contratto nel 2022. Nei giorni scorsi il Presidente del Tolosa, Damien Comolli, a proposito di Adli aveva dichiarato: "Partirà questa estate perché non vuole restare al Tolosa".