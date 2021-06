Calciomercato Milan – Stretta finale per il ritorno di Brahim Díaz

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz vestirà la maglia rossonera anche nella stagione 2021-2022. Oramai ci siamo

Il Milan è molto vicino alla conferma in rossonero di Brahim Díaz in questa sessione estiva di calciomercato. Lo hanno riferito il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Questa, infatti, sarà la settimana decisiva per il nuovo trasferimento del fantasista nativo di Málaga dal Real Madrid al Milan.