Calciomercato Milan – Sprint su Dalot: è lui il prescelto per la fascia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot è tornato al Manchester United per fine prestito. I rossoneri vorrebbero riprenderlo

Il Milan vuole riprendere Diogo Dalot dal Manchester United in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, è alla ricerca di elementi che sappiano adattarsi a più soluzioni, siccome il nuovo Milan di Stefano Pioli vuole avere qualità in mezzo al campo e spinta sulle fasce, in sistemi di gioco che siano alternativi ed imprevedibili.