Calciomercato Milan – Sportiello a gennaio? L’Atalanta alza il muro

Marco Sportiello al Milan nel calciomercato di gennaio? Molto difficile. L'Atalanta, infatti, non libera subito il portiere. Le ultime news

Daniele Triolo

Marco Sportiello, obiettivo di calciomercato del Milan, è argomento di discussione sul quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il mondo rossonero, infatti, è in attesa per i risultati degli esami strumentali ai quali si dovrà sottoporre il portiere titolare del Milan, Mike Maignan, per capire lo stato reale dei problemi al suo polpaccio.

Il muscolo non ha reagito come da previsioni. Ora servirà capire come agire. Lo staff medico del Milan ha usato grande prudenza nel recupero dell'ex portiere di Lille e PSG, non facendo altro che far rispettare al massimo i tempi previsti dalla tabella di recupero di 'Magic Mike'.

Calciomercato Milan, assalto a Sportiello con Maignan fuori a lungo — Gli esami, ad ogni modo, daranno a Maignan, al tecnico rossonero Stefano Pioli ed allo staff medico del Milan un quadro più chiaro, ampio e completo della situazione. Anche i dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, vogliono capire se e come intervenire nel calciomercato di gennaio nel ruolo di portiere.

E qui, ha scritto 'Tuttosport', torna in ballo il nome di Sportiello. L'estremo difensore dell'Atalanta, classe 1992, è già stato bloccato a partire dalla prossima estate, quando si svincolerà dai nerazzurri. Un acquisto già, di fatto, definito a parametro zero dal Milan per la stagione 2023-2024.

Nel caso in cui, però, il forfait di Maignan dovesse durare molto, l'idea del Milan sarebbe quella di aprire una trattativa con l'Atalanta per portare Sportiello in rossonero già nel mercato invernale. Tuttavia, al momento, ha commentato il quotidiano torinese, la 'Dea' non sembra disposta a privarsi del suo portiere subito.

Motivo? Secondo quanto filtra da ambienti vicini agli orobici, non è tanto un discorso economico. Visto che, dal prossimo 1° luglio 2023, comunque Sportiello finirà al Milan e nessun euro entrerà nelle casse del club atalantino. Si tratta più di un fattore tecnico: l'Atalanta ha difficoltà a reperire sul mercato un valido secondo per Juan Musso.

L'Atalanta intende trattenerlo. Pronto anche un 'piano B' — La Cremonese non libererà, infatti, Marco Carnesecchi - di proprietà Atalanta - dal prestito pattuito fino a fine stagione. Dunque, forse, per sbloccare la situazione di calciomercato per Sportiello tra Atalanta e Milan, servirà mettere sul tavolo, oltre al buon rapporto tra le dirigenze, anche la mediazione dell'agente del portiere, Giuseppe Riso.

Il quale potrebbe cercare una soluzione che vada bene a tutti. In caso contrario, non è da escludere un 'piano B'. Ovvero, che il Milan cerchi un portiere in prestito secco per sei mesi, così come fece con Asmir Begović un paio di stagioni fa. Mercato Milan, colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news >>>