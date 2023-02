Calciomercato Milan – Sportiello prenderà il posto in rosa di Tatarusanu

Nelle prossime settimane Marco Sportiello , classe 1992 , portiere attualmente in forza all' Atalanta , firmerà il suo nuovo contratto (presumibilmente triennale, con scadenza 30 giugno 2026 , da un milione di euro netto a stagione) con il Milan .

Milan, ecco Sportiello gratis dopo gli anni a Bergamo

L'estremo difensore nativo di Desio (MB) arriverà a parametro zero, quindi dopo l'estinzione del suo accordo in essere con la 'Dea', dal prossimo 1° luglio. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola parlando delle prossime mosse di calciomercato della società di Via Aldo Rossi.