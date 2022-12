Calciomercato Milan – Sportiello, la richiesta economica dell’Atalanta

Marco Sportiello è un obiettivo di calciomercato del Milan. Bloccato per l'estate, potrebbe arrivare a gennaio in caso di accordo con la Dea

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, in un approfondimento sulle mosse di calciomercato del Milan , ha parlato anche della questione portiere.

Questo in considerazione di due fattori: il primo è che, a fine stagione, il rumeno Ciprian Tătărușanu saluterà il Milan in scadenza di contratto. Il secondo è legato alle condizioni fisiche precarie del portiere titolare, Mike Maignan .

Il Milan, come noto, ha già bloccato Marco Sportiello, classe 1992, attualmente all'Atalanta, per le prossime tre stagioni a partire dal prossimo 1° luglio 2023, quando sarà scaduto il suo contratto con il club orobico.