Calciomercato Milan, dalla Germania: “Non tramonta l’ipotesi N’Dicka”

Carmelo Barillà

Non tramonta l'ipotesi Evan N'Dicka per la difesa del Milan. L'Eintracht Francoforte, infatti, non vorrebbe perderlo a parametro zero. Lo riferisce Christopher Michel, giornalista tedesco di Sport1. La pista N'Dicka è ancora percorribile per i rossoneri, poiché il contratto in scadenza nel 2023 obbliga l'Eintracht a venderlo in questa sessione di calciomercato.

N'Dicka è stato uno dei primi nomi valutati dal Milan per la difesa ed in particolare per la sostituzione di Alessio Romagnoli. Le richieste dell'Eintracht Francoforte, però, avevano allontanato i rossoneri. I tedeschi, infatti, non vorrebbero cederlo per meno di 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta per un calciatore che va in scadenza tra un anno e che tra sei mesi potrebbe già firmare a zero con chiunque.

Ecco perché il Milan potrebbe tornare prepotentemente in corsa. L'Eintracht vorrebbe monetizzare, ma sa anche che deve abbassare le proprie pretese. Nelle ultime settimane di mercato potrebbe sbloccarsi la situazione, con i rossoneri che vogliono regalare a Pioli un altro difensore centrale. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>