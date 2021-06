Calciomercato Milan – Spiraglio per il rinnovo di Calhanoglu: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu potrebbe averci ripensato, decidendo di rinnovare il suo contratto con il Diavolo

Daniele Triolo

Il calciomercato, in casa Milan, riserva sempre sorprese. Hakan Calhanoglu, infatti, potrebbe averci ripensato in merito il suo addio al Diavolo a parametro zero. Secondo quanto ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, c'è qualche timido segnale di riapertura sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Le parti sono tornate a sentirsi e questa, già di per sé, è una notizia. Specialmente perché sarebbe stato l'entourage del calciatore turco a rifarsi sotto con il club di Via Aldo Rossi per provare a riaprire la trattativa per il rinnovo. Da 'Casa Milan', infatti, era emersa la netta volontà di trattare l'ex Amburgo e Bayer Leverkusen esattamente come Gigio Donnarumma.

Ovvero, lasciare libero il giocatore di andarsi a cercare un'altra squadra dove poter guadagnare quanto desiderato. Ammesso che tale squadra ci fosse stata davvero. Finora la trattativa di calciomercato tra Milan e Calhanoglu per il rinnovo del contratto del numero 10 è durata tanti mesi, è stata laboriosa e non ha portato ad un nulla di fatto.

Attualmente il turco prende 2,5 milioni di euro netti a stagione. In prima istanza Gordon Stipic, il suo procuratore, ne aveva chiesti 7. Proposta respinta con fermezza dal Milan. Quindi l'agente è sceso a 6, infine a 5. Il Milan, però, non ha mai ceduto: la sua offerta di rinnovo per Calhanoglu non supera e non supererà i 4 milioni di euro netti l'anno.

Questo, per il Diavolo, è lo stipendio che Calhanoglu merita e che otterrà con il Milan qualora decidesse di apporre la sua firma sotto un nuovo contratto pluriennale con i rossoneri. Nonostante si sia riaperto, come detto, uno spiraglio per il rinnovo, il Milan contesta a Calhanoglu una totale assenza di riconoscenza nei confronti del club.

Se, infatti, Donnarumma è diventato campione per meriti suoi più che per aiuti del Milan, lo stesso non si può dire per Calhanoglu. Il Milan ha creduto in lui, schierandolo sempre titolare, anche quando ha avuto problemi in campo, problemi nella vita personale e familiare. Non gli ha mai fatto mancare apporto e vicinanza. Lo ha atteso, lo ha responsabilizzato con la cessione di Jesús Suso.

Il Diavolo è stato ripagato con sei mesi da top player in Serie A, quelli del post lockdown nel 2020, in quattro anni di militanza. Sicuramente, con prestazioni non all'altezza dell'ingaggio folle finora richiesto per rinnovare. Accostato alla Juventus, ha ricevuto l'unica offerta dall'Al-Duhail, in Qatar: ben 32 milioni di euro netti in tre stagioni.

Andare lì, però, significherebbe smettere di fare il calciatore ad alti livelli, diventando, di fatto, un puro mercenario. Motivo per cui, adesso, Calhanoglu sta pensando di restare al Milan in questo calciomercato, rinnovando il suo contratto. Il Diavolo, però, non lo aspetterà all'infinito. Vuole una risposta da lui entro la settimana, prima dell'inizio dei Campionati Europei. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>