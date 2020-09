Calciomercato Milan – Spezia, Pobega ha firmato: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso per il Milan a centrocampo che, dopo l’acquisto di Sandro Tonali, punta ad un ulteriore arrivo. Per un giocatore che arriva ce n’è un altro che se ne va: si tratta di Tommaso Pobega, tornato in rossonero dopo l’esperienza in Serie B al Pordenone. Per il classe 1999 è pronta un’altra avventura, stavolta in Serie A e con la maglia dello Spezia. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà ai liguri per la prossima stagione. La formula è quella del prestito secco.

