Spal, Tacopina: “Colombo? Vorrei tenerlo ancora, ma dipende dal Milan”

Joe Tacopina, presidente della Spal, ha parlato del futuro di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan

Tra i calciatori che il Milan ha mandato in prestito quest'anno a far crescere altrove c'è Lorenzo Colombo. Il classe 2002 ha giocato una stagione a due facce con la Spal, segnando ben 6 gol in Serie B nei primi mesi prima di un digiuno che perdura dal 30 novembre. Nonostante ciò il presidente del club ferrarese non ha dubbi e vorrebbe tenerlo anche in vista del prossimo anno. La scelta adesso è nelle mani del Milan. Queste le dichiarazioni di Joe Tacopina rilasciate a 'The Italian Football Podcast'.