Calciomercato Milan – Sostituto Kjaer, partito il casting: ecco i nomi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: partita la caccia all'elemento che dovrà sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Ecco i preferiti

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan nel calciomercato di gennaio, ha sottolineato come, negli ultimi giorni, sia iniziata la processione di agenti ed intermediari dalle parti della sede del club rossonero, in Via Aldo Rossi. Questo perché, come noto, il Milan dovrà acquistare un difensore centrale per sostituire l'infortunato Simon Kjaer e, pertanto, a 'Casa Milan' stanno pervenendo tante proposte.

Sarebbero due le strategie di calciomercato nella mente dei dirigenti del Milan. La prima è quella di optare per un investimento corposo sin da subito, ma solo se si trattasse di un difensore giovane e forte. La seconda, invece, è quella di perfezionare un'operazione come quella che, un anno fa, aveva portato in rossonero Fikayo Tomori. Ovvero quella di un prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

Il casting per il nuovo difensore del Milan, ha sottolineato il quotidiano romano, è già partito. Sono già tanti i nomi accostati al Diavolo nelle ultime ore. Si va da Nikola Milenković (Fiorentina) ai due centrali in scadenza di contratto con il Chelsea il 30 giugno 2022, vale a dire Antonio Rüdiger e Andreas Christensen. Anche Sven Botman (Lille) è sulla potenziale lista della spesa dei rossoneri. Ma in questo caso le richieste economiche sono alte.