Calciomercato Milan – Sostituto Kjaer: ecco il difensore in pole position

Domenica c'è la partita contro il Napoli, ma il Milan continua a pensare al calciomercato. La sessione di gennaio è vicina e dunque l'obiettivo di Maldini e Massara è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In primo piano l'acquisto di un difensore. A dirlo il direttore dell'area tecnica rossonera: "L'idea era quello di rimanere così, dopo l'infortunio di Kjaer stiamo valutando se ci fosse la possibilità di un'integrazione o di un giocatore pronto oppure di un giocatore già per la prossima stagione. Stiamo valutando, non è detto che si possa trovare".