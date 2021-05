Calciomercato Milan – Sorpresa: adesso Romagnoli può rinnovare

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022, può restare. Stefano Pioli ha chiesto tre centrali forti

Sembrava certa, infatti, una sua cessione in estate. Con il procuratore di Romagnoli, Mino Raiola, il Milan non ha poi un così bel rapporto. E per evitare il ripetersi di un nuovo caso Gigio Donnarumma, con il giocatore che andrà via a parametro zero per non aver rinnovato, la partenza di Romagnoli ad un anno dalla scadenza del contratto sembrava scontata.