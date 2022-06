Calciomercato Milan – Sondaggio del Wolfsburg per Rebic: le ultime

Il futuro di Ante Rebic è tutto da scrivere. Da registrare, nelle ultime ore, un sondaggio del Wolfsburg per l'attaccante del Milan

Una stagione non esattamente esaltante l'ultima di Ante Rebic con la maglia del Milan. Il futuro del croato, allo stato attuale, è tutt'altro che scontato. Se nei primi due anni in rossonero l'ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, era stato uno degli elementi maggiormente contraddistintosi, qualche infortunio di troppo e l'esplosione di Rafael Leao gli hanno tolto spazio nell'anno del diciannovesimo scudetto.

Nonostante questo, Stefano Pioli ha molta considerazione di Rebic e lo vorrebbe in rosa anche nella prossima stagione. Il croato, infatti, può disimpegnarsi in diversi ruoli nella zona offensiva del campo e l'assenza per diversi mesi di Zlatan Ibrahimovic potrebbe dargli l'occasione di trovare più minuti anche da prima punta.