Calciomercato Milan – Sondaggio per Ounas, ma Spalletti l’ha bloccato

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il sondaggio rossonero per Adam Ounas non sarebbe andato bene per volere del tecnico azzurro

Daniele Triolo

Il Milan, in questi ultimi due giorni di calciomercato, vuole prendere un esterno offensivo. Il nome di Adam Ounas, come riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, era tornato caldo dalle parti di Via Aldo Rossi. Al punto che Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero effettuato un sondaggio con il Napoli per l'ex Crotone e Cagliari.

Tuttavia, Ounas, classe 1997, nel mirino anche dell'Olympique Marsiglia, è stato ritenuto incedibile dall'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che vorrebbe trattenerlo con sé alle pendici del Vesuvio. Motivo per cui, dunque, il sondaggio del Milan per prendere Ounas non sarebbe andato a buon fine. Tramontata ufficialmente la pista che porta a Romain Faivre: le ultime.