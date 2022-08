Calciomercato Milan – Il Diavolo insidia la Lazio per Ilic: le ultime

Ivan Ilic, centrocampista del Verona, obiettivo di calciomercato del Milan? Sembra che i rossoneri abbiano sondato il terreno per il serbo

Daniele Triolo

Il Milan, che cerca un centrocampista in questa sessione estiva di calciomercato, starebbe pensando a Ivan Ilic, classe 2001, serbo di proprietà dell'Hellas Verona, reduce da una bella stagione in gialloblu agli ordini di Igor Tudor. Lo riferisce 'Radiosei', spiegando come i rossoneri stiano insidiando la Lazio, da tempo interessata all'ex giocatore di Manchester City e NAC Breda.

Calciomercato Milan: sondaggio rossonero per Ilic

La Lazio vuole mettere Ilic alle dipendenze del tecnico Maurizio Sarri, ma ha le mani legate dalla situazione Luis Alberto. Se il 'Mago' non esce (lui vuole andare al Siviglia, ma gli andalusi hanno appena preso Isco Alarcón ...), i biancocelesti non possono affondare il colpo sul centrocampista centrale dell'Hellas.

Sembra che ci sia una base di intesa tra Lazio e Verona per Ilic sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Ilic e il suo agente, però, non sarebbero ancora stati contattati dal club di Claudio Lotito. Qui si può inserire il Milan. Secondo 'Radiosei', nelle ultime ore il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Ilic: i rossoneri, dopo che Renato Sanches è andato al PSG, cercano un centrocampista e, a quanto sembra, il profilo del calciatore gialloblu sembra interessare in Via Aldo Rossi.

Ilic, che gioca nell'Hellas Verona dal 2020 (inizialmente in prestito dai 'Citizens', poi riscattato per 8,5 milioni di euro), può dunque costare circa 15 milioni di euro: più o meno il budget rimasto a disposizione del Diavolo per l'acquisizione di un nuovo giocatore in mediana. Nella passata stagione, in Veneto, Ilic ha totalizzato 34 partite, con 2 gol e 5 assist all'attivo, tra Serie A e Coppa Italia. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>