Calciomercato Milan – Se salta Sanches c’è Frattesi: Roma più fredda

Ieri il Milan ha effettuato un sondaggio per Davide Frattesi , che potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato concreto qualora saltasse l'acquisto di Renato Sanches . Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Per Frattesi la situazione è la seguente: la trattativa tra Roma e Sassuolo si è raffreddata perché Giovanni Carnevali , amministratore delegato del club neroverde, valuta il giocatore non meno di 30 milioni di euro. Cifra, questa, ritenuta troppo alta dalla dirigenza giallorossa.

Il Milan, per ora, ha soltanto sondato il terreno. Nel caso in cui Sanches dicesse definitivamente di no al Milan, a quel punto il Diavolo cercherebbe di intavolare con il Sassuolo una trattativa per l'acquisto di Frattesi a titolo definitivo, ma con pagamento dilazionato negli anni, oppure in prestito oneroso molto alto, rinnovabile almeno per un altro anno prima del riscatto finale.