Milan, consigli per gli acquisti: idea Son? Attenzione al rinnovo …

Il suo nome non è mai emerso nelle ultime settimane e mai lo si è accostato al Milan, ma Heung-min Son potrebbe essere annoverato tra i probabili acquisti del club rossonero nel prossimo calciomercato? Il sudcoreano, che da tanti anni ormai è diventato una colonna del Tottenham, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e, se non dovesse firmare il rinnovo, potrebbe trasferirsi in un altro club. Ad oggi arrivano segnali che vanno nella direzione del rinnovo, con tanto di conferma nel ruolo di capitano. Il tempo, però, stringe e non è detto che un accordo si trovi a breve. E per il Diavolo potrebbe essere una suggestione?