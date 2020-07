Calciomercato Milan – Soluzione Milenkovic: per Pioli è un jolly

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella lunga lista di mercato che la dirigenza rossonera dovrà spuntare tra qualche settimana quando si entrerà nel vivo della sessione estiva, c’è anche la voce relativa al pacchetto legato ai difensori centrali. Per ora l’unica conferma è quella di Simon Kjaer, che con capitan Romagnoli comporrà la coppia titolare anche il prossimo anno. Musacchio e Duarte sono sulla lista dei cedibili, mentre Gabbia verrà valutato se lasciarlo partire in prestito o meno.

Nel frattempo, in cima alla lista di gradimento di Pioli per la retroguardia c’è il nome di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che il tecnico emiliano ha già avuto modo di allenare lo scorso anno proprio a Firenze. Per Pioli si tratta di un vero jolly difensivo, potendo giocare sia centrale che terzino destro. Di lui se ne è parlato nell’incontro col suo agente e col club viola alcuni giorni fa, quando Fali Ramadani – procuratore anche di Ante Rebic – era a Milano.

Proprio la trattativa per i riscatti di Rebic e André Silva potrebbe arrivare al raggiungimento di una quadra con l’inserimento di Milenkovic. Sì, perché il 50% della futura cessione di Rebic da parte dell’Eintracht dovrà essere girato alla Fiorentina, club che dunque è interessato alla vicenda in maniera diretta. Il Milan lo ha iniziato a cercare già lo scorso anno. Milenkovic è un difensore giovane, di talento e di assoluta prospettiva. Destinato molto presto al grande salto.

