Calciomercato Milan – Nuovo nome interessante dalla lista degli svincolati

Secondo Transfermarkt, il suo valore economico è di 10 milioni, il che aggiunge ulteriori motivi per cui sarebbe un'ottima opportunità anche per i rossoneri. Con Malik Thiaw ancora indisponibile e Pierre Kalulu assente, la squadra si ritrova con solo quattro difensori centrali, e le alternative dovranno provenire dall'U23. In questo scenario, ingaggiare Solet a parametro zero diventa un'opzione da non trascurare: classe 2000, è ancora molto giovane e ha ampi margini di crescita.