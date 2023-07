Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Inter su Balogun: la richiesta”

L'Inter sta cercando un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo dopo la rottura totale con Romelu Lukaku. Negli ultimi giorni è apparso il nome di Folarin Balogun, giovane punta dell'Arsenal. Secondo quanto riportato da SkySports però, i Gunners hanno chiesto circa 58 milioni per lasciare partire il classe 2001. I nerazzurri hanno mostrato interesse per lo statunitense, ma non è stata ancora presentata nessun'offerta ufficiale.