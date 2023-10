Calciomercato Milan – Su Thiaw c’è anche il West Ham: le ultime

Come riportato da Sky, il West Ham sarebbe interessato a Malick Thiaw, difensore del Milan, per le prossime sessioni di calciomercato

Negli ultimi mesi diversi giocatori del Milan hanno compiuto il grande salto di qualità e tra questi c'è pure Malick Thiaw. Poco impiegato appena dopo il suo arrivo dallo Schalke 04, il tedesco piano piano ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi. E ha sempre risposto presente quando chiamato in causa da Stefano Pioli, attirando in questo modo su di sé l'interesse dei top club. Secondo quanto riferito da Mauele Baiocchini su Sky, infatti, Malick Thiaw sarebbe finito nel mirino di diverse squadre estere. Tra tutte la più interessata sarebbe il West Ham, che potrebbe portare l'offerta più concreta. Per il Milan, come riporta il giornalista, sarebbe una grande plusvalenza. LEGGI ANCHE: Milan, Krunic incontro per il rinnovo. C’è ancora distanza