Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Novità su Bakayoko”

Tiémoué Bakayoko , centrocampista francese classe 1994 , può lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato . Secondo quanto riferito, infatti, da 'Sky Sports' in Inghilterra , infatti, il Chelsea , che detiene il cartellino dell'ex Monaco e Napoli fino al 30 giugno 2024 , sta lavorando per risolvere anticipatamente l'accordo.

Il Milan, che attualmente ha Bakayoko in prestito fino al 30 giugno di quest'anno, avrebbe dovuto riscattarlo per 17 milioni di euro nel caso in cui, in questa stagione, il numero 14 del Diavolo avesse totalizzato almeno 15 presenze complessive da 45'. Ciò non è accaduto: Bakayoko non è mai stato impiegato in gare ufficiali.