Calciomercato Milan – Sky: “Le ultime su Bakayoko e Adli”

Le ultime notizie riferite da 'Sky Sport' su Tiémoué Bakayoko e Yacine Adli, centrocampisti ed obiettivi di calciomercato del Milan

"Il Milan vuole prendere almeno un nuovo centrocampista, ma non è escluso che possano arrivarne due. Oggi c'è stato un incontro positivo con gli agenti di Bakayoko: il club rossonero è vicino ad un intesa di massima con il giocatore che tornerebbe ancora una volta - la seconda a Milano - in prestito in Italia, ma non c'è ancora l'accordo con il Chelsea e bisogna lavorare su questo fronte. C'è sempre il nome di Yacine Adli: uno non esclude l'altro, considerando la Coppa d'Africa a gennaio; anche qui c'è l'accordo di massima con l'entourage del giocatore, ma non c'è quello con il Bordeaux che chiede più di 10 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe spenderne 8-9: servirà continuare a trattare".