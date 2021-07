Milan – Sky: “Juve in vantaggio su Kaio Jorge, ma corsa ancora aperta”

Non sono ancora del tutto sfumate le chance del Milan di ingaggiare Kaio Jorge, nonostante la Juventus abbia effettuato il sorpasso

Non sono ancora del tutto sfumate le chances del Milan di arrivare a Kaio Jorge , nonostante la Juventus abbia effettuato il sorpasso. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano di 'Sky Sport', infatti, la corsa è ancora aperta . I bianconeri hanno raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore, il cui contratto scade a dicembre 2021. Ma l'unica idea della Juve è, al momento, quella di prelevare il giocatore a parametro zero .

Il Milan ha invece presentato un’offerta da 5 milioni di euro al Santos. Una cifra non lontana dalla richiesta del club brasiliano per lasciar partire sin da subito il classe 2002. Bisognerà vedere se il Santos vorrà vendere l’attaccante in questa sessione di calciomercato per incassare qualche milione o preferirà farlo arrivare a scadenza, perdendolo a zero. Attenzione però anche al Benfica. I portoghesi hanno presentato un'offerta importante al 'Peixe'. La destinazione portoghese, comunque, non scalderebbe il cuore di Kaio Jorge. Le top news di oggi: le ultime su Kaio Jorge, Brandt e Kessié