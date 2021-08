Calciomercato Milan – Sky: “Bakayoko e Pellegri in dirittura d’arrivo”

Secondo quanto riportato da Sky Sport sono in dirittura d'arrivo le operazioni Bakayoko e Pellegri. Da limare i dettagli con Chelsea e Monaco

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' sono in dirittura d'arrivo le operazioni Bakayoko e Pellegri. Da limare gli ultimi dettagli con Chelsea e Monaco, ma l'accordo è stato praticamente trovato. "Per Bakayoko e Pellegri siamo in dirittura d’arrivo", ha spiegato Peppe di Stefano in collegamento.