Calciomercato Milan – Sirene inglesi per Paquetà, rossoneri interessati

Il centrocampista brasiliano ex Milan Lucas Paquetà , ha lasciato il club rossonero nel 2020. Nonostante ciò, i dirigenti di via Aldo Rossi continuano a seguire con grande interesse gli sviluppi della carriera del giocatore del Lione ; ciò avviene perchè al momento della sua cessione ai francesi, il Milan ha richiesto ed ottenuto una clausola sull'eventuale futura rivendita pari al 20% della cifra pattuita dai transalpini. Ultimamente, le possibilità che il Milan possa incassare denaro grazie a Paquetà sembrerebbero in rialzo .

Come infatti riporta il quotidiano francese L'Equipe, il Manchester City avrebbe messo gli occhi sull'ex Flamengo. I citizens vorrebbero Paquetà per colmare l'eventuale vuoto che lascerebbe la partenza di Bernardo Silva e, dal canto suo, il giocatore starebbe spingendo per ottenere una cessione. In ogni caso, la testata sottolinea che il trasferimento sarebbe ancora ad uno stadio embrionale. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>