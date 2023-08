Calciomercato Milan – Sirene arabe per un obiettivo rossonero: i dettagli

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, l' Al Nassr sarebbe sulle tracce di un obiettivo del mercato del Milan . Parliamo, infatti, di Clement Lenglet , difensore di proprietà del Barcellona ma che non sembra ormai più rientrare nei piani del club blaugrana.

Parliamo di un giocatore ai margini della rosa. Lenglet non è stato neanche inserito nella lista dei giocatori convocabili per i match di campionato del Barcellona e lo stesso club spagnolo sta cercando nuovi acquirenti. Il Milan si sarebbe interessato al difensore nelle ultime settimane, cercando di capire i margini di un'eventuale operazione low cost. L'inserimento dell'Al Nassr, però, rischia di far saltare i piani, con il club saudita e il Barcellona apparentemente in discorsi molto avanzati. LEGGI ANCHE: Ecco i gol per un Milan da Scudetto >>>