Calciomercato Milan – Singo per la corsia destra. Ma c’è concorrenza

Il calciomercato del Milan passa anche dagli ottimi rapporti con il Torino: per la fascia destra piace Wilfried Singo. Ma non solo al Diavolo

Il calciomercato del Milan della prossima estate risulterà fra i più attivi nel nostro panorama calcistico, sia in entrata che in uscita. Una delle piste più accreditate per possibili affari è quella fra i rossoneri e il Torino, che già in passato avevano allacciato i rapporti per alcune operazioni.