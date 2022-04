Calciomercato Milan – Singo, no del Torino al Tottenham. Diavolo vigile

Wilfried Singo, obiettivo di calciomercato del Milan, punto di forza del Torino di Urbano Cairo. Che ha rifiutato una proposta degli 'Spurs'

Wilfried Singo , obiettivo di calciomercato del Milan , è al centro delle cronache di 'Tuttosport' oggi in edicola. Questo perché Fabio Paratici , direttore sportivo del Tottenham , club della Premier League , avrebbe chiamato Urbano Cairo , Presidente granata, per sondare la disponibilità a cedere l'ivoriano.

La risposta di Cairo, però, sarebbe stata: "Singo è incedibile". Non si sarebbe, nel caso, parlato neanche di cifre per un eventuale trasferimento del laterale destro ivoriano, classe 2000, alla corte degli 'Spurs' di Antonio Conte. L'intenzione del Toro è quella di non privarsi del suo gioiello, autore, in stagione, di 3 gol e 4 assist in 30 partite tra Serie A e Coppa Italia.