Calciomercato Milan – Simakan, matrimonio rinviato a giugno | News

Calciomercato Milan: per Simakan tutto slitta all’estate

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan, classe 2000, non verrà al Milan. Almeno, in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, avrebbero deciso di soprassedere, per il momento, all’acquisto del difensore centrale francese. Il quale, infortunatosi al ginocchio nel corso dell’ultimo match di Ligue 1, dovrà stare fuori due mesi dopo aver subito un intervento in artroscopia.

Il matrimonio tra Milan e Simakan, dunque, è rinviato a giugno. Il calciatore transalpino, infatti, attraverso il suo entourage, avrebbe fatto sapere ai rossoneri di voler mantenere la parola data e sbarcare in Serie A. Questo nonostante la corte serrata del RB Lipsia ed a dispetto delle voci che, in Germania, danno l’approdo di Simakan in Bundesliga per imminente.

