Calciomercato Milan, si riapre la pista araba per Theo Hernandez: i dettagli

Il calciomercato è imprevedibile, lo sappiamo, e tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. La questione Theo Hernandez tiene banco in casa Milan, dato che il terzino francese sembra ormai essere stato relegato ai margini del nuovo progetto rossonero. Le offerte al giocatore non sono mancate ma la volontà del classe '97 è quella di rimanere in Europa. A tal proposito, Theo Hernandez aveva rifiutato una ricca offerta dell'Al-Hilal ma, come detto sopra, le cose possono cambiare in poco tempo.