Calciomercato Milan – Si guarda con attenzione Rüdiger: le ultime news

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Antonio Rüdiger, classe 1993, si libererà dal Chelsea a parametro zero a luglio. Diavolo vigile

In questo calciomercato di gennaio il Milan comprerà un difensore. Non sarà Antonio Rüdiger , classe 1993 , difensore tedesco del Chelsea , sul quale, però, il Diavolo sta facendo più di un pensiero per la prossima stagione. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Rüdiger, infatti, andrà in scadenza di contratto con i 'Blues' il prossimo 30 giugno e, sebbene sia un titolarissimo della compagine allenata da Thomas Tuchel , a fine stagione è altamente probabile che si vada verso la separazione. E, pertanto, all'addio di Rüdiger al Chelsea a parametro zero .

Su di lui c'è il Real Madrid, in particolare, che potrebbe a breve 'alzare il pressing' sull'ex Stoccarda e Roma, senza trascurare il PSG. Il Diavolo, però, monitora con attenzione alla situazione di Rüdiger, portato in giallorosso anni fa da Frederic Massara. Pronto, eventualmente, ad affondare il colpo per bruciare la concorrenza per la stagione 2022-2023. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>