Calciomercato Milan – Si complica la trattativa con il CSKA per Castillejo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa tra il Milan e CSKA Mosca per Samu Castillejo è molto complicata: il punto

Non è un segreto che Samu Castillejo, esterno destro del Milan, sia in uscita. Negli ultimi giorni di mercato tante squadre hanno chiesto informazioni sullo spagnolo, ma lo stesso calciatore non ha lasciato i rossoneri. In queste ultime ore si è parlato tanto di un possibile trasferimento al CSKA ma, stando a quanto riportato da 'eurostavka.ru', la trattativa tra il Diavolo e i russi è molto complicata. La squadra di Mosca vorrebbe l'ex Villareal in prestito gratuito, rimandando il discorso acquisto a titolo definitivo solamente il prossimo anno, ma sarebbe disposto a pagare l'intero ingaggio al giocatore. Il Milan, dal canto suo, chiederebbe un milione di euro per il prestito e non sarebbe disposto ad accettare queste condizioni proposte dal club rossoblù. Le parti sono lontane, il mercato in Russia chiuderà domani e la sensazione è che, alla fine, Castillejo continuerà a vestire la casacca rossonera. Intanto ecco le top news di oggi su tutto ciò che riguarda il Milan.