Calciomercato Milan, si chiude per Theo Hernández all’Al-Hilal

Theo Hernández dal Milan all'Al-Hilal in questo calciomercato estivo: con gli arabi eliminati dal Mondiale per Club, ora si può chiudere

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che porterà Theo Hernández, terzino sinistro francese classe 1997, dal Milan all'Al-Hilal in questa sessione estiva di calciomercato. Domani Theo mancherà al raduno del Milan, a Milanello. Ma, rispetto a qualche altra volta negli anni scorsi, stavolta il supplemento di vacanza per lui è propedeutico alla finalizzazione del suo trasferimento in Arabia Saudita.