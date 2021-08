Calciomercato Milan, si avvicina Adli: il Bordeaux prende il sostituto

Le ultime sul calciomercato del Milan: Yacine Adli si avvicina. Il Bordeaux ha appena chiuso l'acquisto del suo sostituto

ll Milan è molto vicino a Yacine Adli , talento classe 2000. Può giocare sia da trequartista che da centrocampista, cosa che permetterebbe a Pioli di avere un jolly dal potenziale assicurato nel 4-2-3-1. Al momento non c'è ancora l'accordo tra il club rossonero e il Bordeaux, ma le cose potrebbero cambiare in fretta.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia il Bordeaux ha chiuso per Fransergik, centrocampista del Braga. A questo punto sembra chiaro che il brasiliano possa essere il sostituto di Yacine Adli, in procinto di diventare un nuovo giocatore del Milan. Vedremo se ci sarànno degli sviluppi nelle prossime ore. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.