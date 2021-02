Calciomercato Milan – Sì al riscatto di Dalot, ma con lo sconto | News

Calciomercato Milan: da tenere d’occhio la situazione di Dalot

Diogo Dalot, classe 1999, è arrivato al Milan nell’ultimo calciomercato estivo. Il calciatore portoghese si è trasferito in rossonero con la formula del prestito secco, fino al prossimo 30 giugno, dal Manchester United. Pertanto, qualora il club di Via Aldo Rossi volesse confermarlo anche nella prossima stagione, dovrà andare a rinegoziare i termini dell’accordo con i ‘Red Devils‘. In caso contrario, il laterale lusitano, ex Porto, farebbe ritorno alla corte di Ole Gunnar Solskjær.

Il manager norvegese del Manchester United, però, nel ruolo di terzino destro, ovvero laddove Dalot si esprime al meglio, ha individuato in Aaron Wan-Bissaka il suo titolare e vuole fare ricorso al mercato per scovarne l’alternativa. Nel mirino della compagine inglese ci sono Max Aarons (Norwich City) e, soprattutto, Kieran Trippier (ex Tottenham, oggi all’Atlético Madrid). Dalot, dunque, potrebbe essere anche sacrificato: ma non certo a condizioni di favore.

La lunga e laboriosa trattativa tra Roma e Manchester United per Chris Smalling, un esubero per Solskjær, insegna come, quando c’è da trattare con i ‘Red Devils‘, bisogna sempre sudare. Il Milan vorrebbe anche trattenere Dalot, sebbene in questa stagione non abbia brillato chissà quanto in Serie A. Ma, come riferito da ‘calciomercato.com‘, certamente non alle condizioni economiche che porrebbe il Manchester United per la cessione del suo cartellino a titolo definitivo.

Dalot, infatti, è valutato ben 19 milioni di sterline, pari a quasi 22 milioni di euro. Troppi per il Milan che, a quel punto, potrebbe soprassedere. Nel caso in cui Dalot facesse ritorno a Manchester, gli inglesi potrebbero poi venderlo in Spagna. Il Siviglia di Monchi sembra molto interessato a portarlo nella Liga spagnola.