Calciomercato Milan – Sì a Vlasic, ma soltanto in prestito: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca. Offerto anche ai rossoneri, che ci pensano seriamente

Il Milan , alla ricerca di un forte trequartista in questa sessione di calciomercato , non ha perso di vista Nikola Vlasic del CSKA Mosca . Il calciatore croato, classe 1997 , può giocare sia dietro la prima punta sia partendo più decentrato, da destra, e, pertanto, rientra tra i profili nel mirino dei rossoneri.

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il giocatore sta facendo di tutto per lasciare la Russia . Vlasic vuole vestire la maglia del Milan in questo calciomercato ed il Diavolo sarebbe anche pronto ad accontentarlo. Offerto a tante squadre della nostra Serie A , Vlasic, però, viene valutato tanto dal suo club: almeno 25-30 milioni di euro.

Il Milan potrebbe sostenere un'operazione di questa portata soltanto con la formula del trasferimento di Vlasic in prestito con diritto di riscatto. Il croato continuerà a forzare la mano con il CSKA Mosca: se i russi apriranno al prestito, allora i rossoneri non si faranno cogliere impreparati. Nome nuovo per l'attacco del Milan: interesse per Pellegri del Monaco. Le ultime