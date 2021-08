Calciomercato Milan – Sfuma Vlasic? Parla il tecnico del CSKA Mosca

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic piace ai rossoneri. Sembra, però, che questo matrimonio non si celebrerà ...

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, vede allontanarsi Nikola Vlasic. Forse, stavolta, in maniera definitiva. I rossoneri, come noto, sono da tempo sulle tracce del fantasista croato, classe 1997, che gioca dal 2018 in Russia, nella fila del CSKA Mosca.

Vlasic sembrava essere ai ferri corti con il club dell'esercito russo. Da più parti si è vociferato di come il calciatore (corteggiato anche dallo Zenit di San Pietroburgo) avesse ufficialmente chiesto la cessione alla società, entusiasta dell'idea di approdare il Milan, una società storica, con l'opportunità di poter giocare in Champions League da protagonista.

Si è detto, e scritto, di un'offerta del Milan per Vlasic in questo calciomercato estivo con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20, a fronte di una richiesta del CSKA Mosca di almeno 30-35 milioni di euro per un trasferimento dell'ex Everton a titolo definitivo. Al massimo, in prestito con obbligo di riscatto, per monetizzare.

A quanto pare, però, tutti discorsi che, allo stato attuale delle cose, rischiano di appartenere già al passato. Ieri, infatti, il CSKA Mosca ha giocato la sua terza partita in campionato, collezionando, per giunta, la seconda sconfitta. È caduta, in trasferta, nel derby contro la Dinamo Mosca (1-2). Al termine del match, però, l'allenatore del CSKA Mosca ha parlato della situazione di Vlasic, titolare per la prima volta in stagione.

"Non era partito titolare perché aveva dei problemi da risolvere con il club. Quei problemi sono stati risolti e pertanto l’ho messo dall’inizio", ha detto Aleksej Berezuckij su Vlasic. Segno, dunque, che il Diavolo dovrà probabilmente guardare altrove per trovare il suo numero 10 titolare. Milan, si cerca l'intesa per il rinnovo di Kessié. Le ultime news >>>