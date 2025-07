Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: ufficiale Xhaka al Sunderland

Granit Xhaka , ex obiettivo del calciomercato del Milan , ha firmato con il Sunderland . È dunque ufficiale il suo ritorno in Premier League dopo l'esperienza con l'Arsenal tra il 2016 e il 2023. Il capitano della nazionale svizzera ha trascorso le ultime stagioni al Bayer Leverkusen. Dalla Germania passa in Inghilterra per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale del Sunderland

Di seguito, si riportano i primi passaggi del comunicato ufficiale del club inglese: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’ingaggio di Granit Xhaka, operazione soggetta all’autorizzazione internazionale. Il centrocampista arriva dal Bayer 04 Leverkusen per una cifra non resa nota e ha firmato un contratto triennale con il Stadium of Light. Protagonista ai massimi livelli per oltre un decennio, Xhaka ha collezionato 225 presenze in Premier League con l’Arsenal, club con cui ha vinto due Emirates FA Cup ed è stato anche capitano dei Gunners. Nel 2023 ha iniziato un periodo straordinario al BayArena, contribuendo alla stagione da record del Leverkusen, che ha conquistato il suo primo titolo in Bundesliga da imbattuto e la seconda DFB-Pokal della sua storia sotto la guida di Xabi Alonso. Classificatosi 16º nel classifica del Pallone d'Oro 2024, Xhaka è capitano della Svizzera dal 2020 e detiene il record assoluto di presenze con la Nazionale, 137finora".