Calciomercato Milan – Sfuma Thauvin. Il francese va in Messico | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: sembra sfumare l'acquisto di Thauvin, che dovrebbe giocare in Messico

Svolta sul futuro di Thauvin. Il francese, in scadenza di contratto con il Marsiglia, era uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Lo stesso Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, aveva confermato l'interesse per il giocatore, ma evidentemente le cose sono cambiate. Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, Thauvin sarebbe a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tigres. Il trequartista firmerà un quinquennale. Sarà uno dei testimonial di Messico 2026. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci addirittura l'ufficialità. Niente Serie A dunque per Thauvin. Intanto novità importanti sul futuro di Donnarumma al Milan.