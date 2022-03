Calciomercato Milan – Sfuma il colpo Rudiger: è ad un passo dalla Juve

Il calciomercato del Milan rischia di perdere un obiettivo in difesa: Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea, è ad un passo dalla Juventus

Per il difensore tedesco sono ben 42 le presenze stagionali, in tutte le competizioni, condite da 3 reti, delle quali due in campionato.