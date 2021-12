Calciomercato Milan – Sfuma Mykolenko: l’ucraino andrà all’Everton | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mykolenko sarà un nuovo calciatore dell'Everton: in passato era stato seguito dal Milan

Vitaliy Mikolenko sarà un nuovo calciatore dell'Everton. Il terzino ucraino, in passato, era stato seguito in Italia da Milan, Roma, Inter e Juventus. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il calciatore della Dinamo Kiev si trasferirà al club inglese per una cifra intorno ai 21 milioni di euro. Le Top News di oggi: problemi per Theo Hernandez, piace un ex attaccante della Roma