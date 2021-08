Calciomercato Milan – Sfuma Milenkovic: il serbo è vicino al West Ham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Nikola Milenkovic potrebbe trasferirsi al West Ham: sul serbo c'era anche l'interesse del Milan

E' stato seguito a lungo dal Milan, ma il futuro di Nikola Milenkovic sarà molto probabilmente lontano dall'Italia. Il difensore della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2022, non ha rinnovato nel corso dell'ultima stagione. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', il classe 1997 vorrebbe trasferirsi altrove per crescere ancora di più e vincere dei trofei. Negli ultimi mesi, oltre i rossoneri, sull'ex Partizan c'erano anche Juventus, Inter, Siviglia e Manchester United, ma il serbo non andrà in nessuna di queste squadre citate. Infatti sarà con ogni probabilità il West Ham ad assicurarsi le prestazioni sportive di Nikola Milenkovic. Gli 'hammers' sarebbero pronti ad offrire circa 15 milioni di euro al presidente dei viola Rocco Commisso per il talentuoso centrale difensivo. Ilicic vicino al Milan, Kessié pronto al rinnovo: ecco le news di oggi sul mercato rossonero.