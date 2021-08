Calciomercato Milan – Sfuma Majer: il croato è ad un passo dal Rennes

Accostato anche al Milan ad inizio estate, il talento croato Lovro Majer è molto vicino al trasferimento in Ligue 1, al Rennes

Accostato anche al Milan ad inizio estate, il talento croato Lovro Majer è molto vicino al trasferimento in Ligue 1, al Rennes. I francesi stanno trattando direttamente con la Dinamo Zagabria, proprietaria del cartellino, dopo aver trovato l'accordo con il calciatore. Majer è uno dei nomi accostati al Milan per il ruolo di trequartista dopo la partenza di Calhanoglu. Ma i rossoneri non hanno mai intavolato una vera e propria trattativa con i croati. Il Rennes, ora, dovrebbe chiudere l'affare per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. A riportarlo è 'Calciomercato.it'.