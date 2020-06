Calciomercato Milan – Sfuma Kurzawa: ufficiale il rinnovo con il Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Si è spesso parlato di futuro incerto per Layvin Kurzawa al Psg, visto il contratto in scadenza fissato per questo giugno. Il giocatore, accostato al Milan nei mesi scorsi, ha però prolungato il suo rapporto con il club francese fino al 2024. Ecco i comunicato ufficiale:

“Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Layvin Kurzawa ha firmato un prolungamento del contratto di quattro anni. Il difensore francese di 27 anni si è legato al club della capitale fino al 30 giugno 2024”.

