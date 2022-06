Calciomercato Milan – Sfuma Belotti: è ad un passo dal Monaco

Andrea Belotti ha scelto di lasciare il Torino: l'attaccante, accostato anche al Milan diverse volte, sarebbe ad un passo dal Monaco. Lo riferisce 'Sportmediaset'. Il 'Gallo' ha deciso di non rinnovare il contratto con il club granata, declinando l'ultima proposta fatta da Urbano Cairo. Con la maglia del Torino Belotti ha realizzato 113 gol in tutte le competizioni, arrivando a 100 in Serie A (cui vanno aggiunte le 6 reti con il Palermo). Ora una nuova avventura, in Francia. Il Monaco, infatti, offre a Belotti un ottimo ingaggio ed un ruolo da protagonista anche in Europa. I monegaschi disputeranno il terzo turno preliminare per accedere alla Champions League. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?